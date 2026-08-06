माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान को कहां किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक और कहां होगा पोस्टमार्टम; पढ़िए केस अपडेट

Atiq Ahmed Son Death News Update: कुख्यात माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना परिवार को दे दी गई है, जिसके बाद परिजन और रिश्तेदार झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल अबान का शव झांसी मेडिकल कॉलेज में रखा गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, अंतिम संस्कार (दफन) प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा।