उन्नाव में 2651 मतदेय स्थल के लिए 3844 ईवीएम: 17 सितंबर से FSL शुरू, अधिकृत प्रतिनिधियों का रहना अनिवार्य

Unnao DM Meeting with Political Parties: उन्नाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एफएलसी कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दालों के प्रतिनिधियों के सामने मशीनों के कैबिनेट्स खोलकर उनके कॉम्पोनेंट और पीसीबी की मूल भौतिक स्थिति को दिखाया जाएगा। इस मौके पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर की तरफ से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से एफएलसी शुरू होगी। जो 20 से 22 दिनों तक चलेगा। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों का रहना अनिवार्य है। लगातार तीन दिन की अनुपस्थिति पर संबंधित दल के कार्यालय को लिखित सूचना दी जाएगी।