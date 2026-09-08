उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर दूर, प्रभावित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी के साथ खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। रविवार की शाम को 112.52 मीटर था जो सोमवार की सुबह 112.62 मीटर हो गया। इस समय गंगा का जलस्तर 112.710 मीटर है। जो खतरे के निशान 113 मीटर से केवल 29 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कानपुर से सटे शुक्लागंज के करीब 12 मोहल्ले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। जिनमें गोताखोर, मिश्रा कॉलोनी, मनोहर नगर, हुसैन नगर, कर्बला, मोहम्मद नगर, शाही नगर, सैय्यद कंपाउंड, श्रीनगर, मालवीय नगर शामिल है। इन मोहल्ले में के रहने वालों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। नाव के सहारे लोगों की दिनचर्या पूरी हो रही है।