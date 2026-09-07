कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के बाद राम वनगमन पथ में आई दरार, प्रयागराज में सड़क धसी, क्या कहते हैं उपमुख्यमंत्री

Prayagraj Ram Van gaman path: प्रयागराज में राम वन गमन पथ के निर्माण कार्य में घोर लापरवाही निकलकर सामने आई है। जब लोकार्पण के पहले ही राम वन गमन पथ पर कई स्थानों पर दरारें आ गई है। गंगापुल के पास राम वन गमन पथ धस गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम वन गमन पथ का निर्माण कार्य भी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली एजेंसी कर रही है। ‌प्रयागराज दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम वन गमन पथ में आई दरार पर पूछे गए सवाल पर कहा कि बारिश के दिनों में सड़क धसने की घटनाएं होना नॉर्मल है। फिर भी जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मामला श्रृंगवेरपुर के पास का है।