प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बेरोजगार, 2047 तक कोई उम्मीद नहीं, राम वन गमन पथ पर भी बोले

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जनपद न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है। इन सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार फिर बने, इस लक्ष्य को लेकर भाजपा चल रही है। बूथ सत्यापन के अभियान में लगी हुई है। भाजपा का एक ही लक्ष्य रहता है कि "संगठन बढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमे देश का, प्रदेश का वह काम सब किये चलो।‌"