Kaushambi Blast News: यूपी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ा एक्शन, इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

फैक्ट्री में विस्फोट किस वजह से हुआ यह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। हालांकि मौके पर मौजूद एक स्थानीय महिला ने बताया था कि बिजली का एक खंभा गिरने के बाद फैक्ट्री में रखे बारूद में तेज धमाका हुआ था और फिर यह आग पूरे कारखाने में फैल गई। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री से 70 मीटर दूर स्थित 3 मंजिला मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हादसे के बाद लगातार पुलिस की भूमिका और फैक्ट्री के संचालन को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी के बाद पुलिस अधिकारियों ने यह कार्रवाई की।