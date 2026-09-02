उन्नाव में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के छात्रों और महिला शिक्षकों की छुट्टी, स्कूल खुलेंगे

Rainy Day in Unnao: उन्नाव में भारी बारिश को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने आज दो सितंबर को अवकाश घोषित किया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालय बंद रहेंगे। विज्ञप्ति में विद्यालय से संबंधित विभागीय कार्य पूरे करने का का आदेश दिया गया है। महिला शिक्षकों को आज विशेष अवकाश मिल रहा है। क्योंकि आज हरछठ त्यौहार हैं। इधर भारी बारिश के कारण शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी भरा है। गंगा के निकट स्थित विद्यालयों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। देर रात से ही जिले में बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है।