उन्नाव: रक्षाबंधन का उपहार लेने पहुंची महिलाएं निराश, डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया कार्यक्रम

Rakshabandhan program cancelled: उन्नाव में रक्षाबंधन के नाम पर महिलाओं को उपहार देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसके लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। लेकिन लाखों की संख्या में महिलाएं मुफ्त में उपहार लेने के लिए पहुंच गई। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि बरेली की घटना ना हो जाए। जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। डीएम-एसपी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कार्यक्रम को रद्द करने के लिए कहा। इसके बाद मंच से इस बात की घोषणा की गई। जिसमें कहा गया कि सभी महिलाएं अपने-अपने घर चली जाएं। उनका उपहार उनके घर पहुंच जाएगा। निराश महिलाओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कार्यक्रम बीघापुर के मानपुर में आयोजित किया जा रहा था।