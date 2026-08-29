फतेहपुर: छात्र की मौत पर हंगामा, विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा, बीजेपी बूथ अध्यक्ष से मिलने पहुंचे सपा सांसद

Fatehpur Uproar Over Student Death: फतेहपुर में हृदयविदारक घटना सामने आई है। जब प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जो स्कूल पढ़ने गया था। लेकिन शहर से 20 किलोमीटर दूर गंभीर हालत में मिला था। उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि विद्यालय में नकल की पर्ची मिलने पर मारपीट की गई और 15 सौ का फाइन लगाया गया। मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने रात में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद गैर-इरादतन हत्या का दर्ज किया गया। सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल मृतक परिजन से मिलने पहुंचे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।