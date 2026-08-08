पांच रुपये की टॉफी खाई तो मां ने गर्म चाकू से दागे बेटे के पैर, कमरे में बंद कर जन्मदिन मनाने चली गई

Fatehpur Child Abuse Case: फतेहपुर में छह साल के मासूम के साथ मां की हैरान करने वाली हरकत सामने आई है। आरोप है कि पांच रुपये की टॉफी खाने से नाराज मां ने पहले बेटे की पिटाई की और फिर गर्म चाकू से उसके दोनों तलवों को दाग दिया। इसके बाद बच्चे को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और खुद पड़ोसी के घर जन्मदिन की पार्टी में चली गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों को घटना का पता चला। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है।