उन्नाव: रक्षाबंधन के दिन यात्रियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम, एक महिला की मौत, छह घायल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मियागंज से शहर आ रही मिनी बस आ रही थी जिसमें करीब 40 यात्री बैठे थे। मिनी बस अभी माखी की थाना क्षेत्र के थाना गांव होते हुए शारदा रिजॉर्ट के पास पहुंची थी कि अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार मिनी बस पलट गई। जिससे मौके पर चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। राहगीरों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना की कोशिश की। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर माखी थाना पुलिस पहुंच गई। सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने एक महिला यात्री को मृत घोषित कर दिया। जिसकी पहचान सबा (45) पत्नी इसरार अहमद निवासी मियागंज के रूप में हुई। अन्य से यात्रियों कभी प्राथमिक उपचार किया गया।