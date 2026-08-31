उन्नाव में रक्षाबंधन में अनुमति से ज्यादा भीड़ इकट्ठा, डीएम एसडीएम को हटाया, भेजे गए धर्मेंद्र कुमार सिंह

Unnao DM transferred SDM: उन्नाव में एनजीओ की तरफ से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रशासन से अनुमति ली गई थी। लेकिन अनुमति से कहीं ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंच गई। उन्हें मुफ्त में उपहार मिलना था। ‌ महिलाओं की भीड़ की खबर मिलते जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को संभाला। मंच से लेकर पंडाल तक महिलाओं की भीड़ इकट्ठा थी। जिलाधिकारी ने आयोजकों से कार्यक्रम रद्द करने और उपहार के वितरण पर रोक लगाने को कहा। इसके बाद मंच से घोषणा की गई कि सभी महिलाएं वापस चली जाए। उनका उपहार उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। ‌इस बीच जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पसीना बहाना पड़ा। आज जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को हटाकर नई तैनाती की है।‌ मामला बीघापुर तहसील से जुड़ा है।