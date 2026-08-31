31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में रक्षाबंधन में अनुमति से ज्यादा भीड़ इकट्ठा, डीएम एसडीएम को हटाया, भेजे गए धर्मेंद्र कुमार सिंह

Transfer of SDM: उन्नाव में रक्षाबंधन महोत्सव में अनुमति से अधिक महिलाओं की भीड़ इकट्ठा होने की गाज एसडीएम पर गिरी। डीएम ने एसडीएम को स्थानांतरित करते हुए नई तैनाती की है। महोत्सव में महिलाओं को मुफ्त उपहार मिलना था।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Aug 31, 2026

डीएम घनश्याम, फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

डीएम घनश्याम, फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव

Unnao DM transferred SDM: उन्नाव में एनजीओ की तरफ से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रशासन से अनुमति ली गई थी। लेकिन अनुमति से कहीं ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंच गई। उन्हें मुफ्त में उपहार मिलना था। ‌ महिलाओं की भीड़ की खबर मिलते जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को संभाला। मंच से लेकर पंडाल तक महिलाओं की भीड़ इकट्ठा थी। जिलाधिकारी ने आयोजकों से कार्यक्रम रद्द करने और उपहार के वितरण पर रोक लगाने को कहा। इसके बाद मंच से घोषणा की गई कि सभी महिलाएं वापस चली जाए। उनका उपहार उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। ‌इस बीच जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पसीना बहाना पड़ा। आज जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को हटाकर नई तैनाती की है।‌ मामला बीघापुर तहसील से जुड़ा है।

30 अगस्त को आयोजित किया गया था कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर तहसील अंतर्गत मानपुर में पुष्प फाउंडेशन की तरफ से रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया गया था। बीते 30 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचने लगी। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की टीम पिछले कई महीनो से कार्य कर रही थी। पुष्प फाउंडेशन के बैनर तले इसके पहले भी रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन हो चुका था। जिसमें महिलाएं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को राखी बांधती है। इसके बदले फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को उपहार दिया जाता है। उपहार के लालच में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इसके लिए बस का भी इंतजाम किया गया था।

बरेली की घटना में हो चुकी एक की मौत

भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। बरेली में इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो चुकी थी। हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने को कहा। डीएम घनश्याम मीणा और एसएसपी जयप्रकाश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डीएम-एसएसपी के मौके पर पहुंचते ही स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया और उन्होंने व्यवस्थित तरीके से महिलाओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला।

उप जिलाधिकारी पर गिरी गाज

कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा हुई भीड़ और अव्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कड़े कदम उठाए और उन्होंने बीघापुर उप जिलाधिकारी आनंद कुमार नायक को बीघापुर से हटकर बांगरमऊ में एसडीएम न्यायिक के पद पर भेजा है जबकि उनकी जगह पर बांगरमऊ के एसडीएम न्यायिक धर्मेंद्र कुमार सिंह को स्थानांतरित किया गया है।

जालौन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान: किसान यूनियन की प्रशासन से मांग, 25 प्रतिशत की मिले तत्काल मदद

ये भी पढ़ें
प्रदर्शन करते भारतीय किसान यूनियन, फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 07:32 pm

Published on:

31 Aug 2026 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में रक्षाबंधन में अनुमति से ज्यादा भीड़ इकट्ठा, डीएम एसडीएम को हटाया, भेजे गए धर्मेंद्र कुमार सिंह

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव के हिंदू संगठन नेता की हत्या की अफवाह, वीडियो जारी कर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

धीरेंद्र प्रताप सिंह फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
उन्नाव

उन्नाव: रक्षाबंधन का उपहार लेने पहुंची महिलाएं निराश, डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया कार्यक्रम

कार्यक्रम स्थल का दृश्य फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

लखनऊ-उन्नाव-कानपुर राजमार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर, बस चालक की मौत, 16 यात्री घायल

स्वास्थ्य केंद्र में बैठे घायल यात्री, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव: रक्षाबंधन के दिन यात्रियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर पलटी, मचा कोहराम, एक महिला की मौत, छह घायल

दुर्घटनाग्रस्त बस, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव में भारी बारिश से गिरा दो मंजिला मकान, एक ही परिवार के सात सदस्य दबे, मचा कोहराम

घायल का इलाज करते डॉक्टर, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.