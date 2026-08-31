उन्नाव के हिंदू संगठन नेता की हत्या की अफवाह, वीडियो जारी कर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

Murder of Dhirendra Pratap Singh in Lucknow: लखनऊ में उन्नाव के रहने वाले धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। जो मूल रूप से उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र के राजेपुर गांव के रहने वाले थे। सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन से जुड़े होने का समाचार वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया तो जिले के रहने वाले धीरेंद्र प्रताप सिंह को अपना वीडियो वायरल करना पड़ा। जिसमें उसने बताया कि मैं अभी जिंदा हूं। चैनल वालों को खबर चलाने के पहले पुष्टि कर लेनी चाहिए। मैं अपनी मौत की खबर टीवी सामने बैठकर देख रहा हूं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।