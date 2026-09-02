उन्नाव: आउटसोर्स कर्मचारी के लिए खुशखबरी, कुशल श्रमिकों को 22 हजार और अकुशल श्रमिकों को मिलेंगे 20 हजार

Programs for outsourcing employees: उन्नाव में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज का दिन खास रहा। जब उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का 'लोगो' का अनावरण किया गया। इस मौके पर वेबसाइट और पोर्टल के विषय में भी जानकारी दी गई। स्थानीय निराला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने कार्य किया है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है जो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। इस मौके पर श्रम विभाग की तरफ से कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 6 लाभार्थियों और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के 13 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम सीडीओ, एडीएम वित्त एवं राजस्व, सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।