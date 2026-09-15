रायबरेली में शारीरिक होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा: चक्कर खाकर गिरे अभ्यर्थी, मचा हड़कंप, अस्पताल में भर्ती

Raebareli Home Guard Physical Efficiency Test:रायबरेली में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। जिसमें में भाग लेने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को कड़ी धूप और उमस का सामना करना पड़ा। शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के दौरान एक के बाद एक नौ अभ्यर्थी चक्कर खाकर गिर पड़े। अभ्यार्थियों को गिरता देख मौके पर हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने एंबुलेंस के माध्यम से अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां सभी का उपचार चल रहा है। ‌डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण अभ्यर्थी बीमार हुए हैं।