‘Gen-Z’ पर राजा भैया का तंज, दिल्ली के छात्रों के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना, बोले- भाषा और संस्कृति से मेल नहीं

राजा भैया ने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ। उनके मुताबिक प्रदर्शन का मुद्दा पर्चा लीक से जुड़ा था, लेकिन वहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए और आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की गई। इसी संदर्भ में उन्होंने Gen-Z शब्द पर भी टिप्पणी की। राजा भैया ने कहा कि Gen-Z ऐसा शब्द है, जिसका हमारी सभ्यता और संस्कृति से कोई मेल नहीं है। उनके मुताबिक यह शब्द भारतीय आदर्शों और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी नाराजगी जताई।