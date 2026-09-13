‘Gen-Z’ पर राजा भैया का तंज, दिल्ली के छात्रों के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना, बोले- भाषा और संस्कृति से मेल नहीं

राजा भैया का Gen-Z पर तंज
Raja Bhaiya on Gen-Z: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बयान ने सियासी चर्चा तेज कर दी है। कथा में पहुंचे राजा भैया ने दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आंदोलनकारियों की भाषा और कथित नारों पर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने Gen-Z शब्द और भारतीय संस्कृति के बीच संबंध को लेकर भी टिप्पणी की।
शिव महापुराण कथा का आयोजन यूपी सरकार में मंत्री मनोज पांडेय की ओर से कराया जा रहा है। कार्यक्रम में राजा भैया ने अपने संबोधन के दौरान प्रदर्शन के मुद्दे और प्रदर्शन के तरीके को अलग-अलग बताते हुए कहा कि उन्हें किसी मुद्दे पर प्रदर्शन किए जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन भाषा और तौर-तरीकों को लेकर सवाल जरूर हैं।
राजा भैया ने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ। उनके मुताबिक प्रदर्शन का मुद्दा पर्चा लीक से जुड़ा था, लेकिन वहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए और आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी की गई। इसी संदर्भ में उन्होंने Gen-Z शब्द पर भी टिप्पणी की। राजा भैया ने कहा कि Gen-Z ऐसा शब्द है, जिसका हमारी सभ्यता और संस्कृति से कोई मेल नहीं है। उनके मुताबिक यह शब्द भारतीय आदर्शों और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी नाराजगी जताई।
कुंडा विधायक ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि उनका विरोध प्रदर्शन के मुद्दे से नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान कथित गतिविधियों से है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। राजा भैया ने मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान और यूरोप की कथित विघटनकारी शक्तियों का जिक्र करते हुए फंडिंग के आरोप लगाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है और प्रदर्शनकारियों के लिए पिज्जा-बर्गर का ऑर्डर लंदन से किया जा रहा है, तो इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, फंडिंग को लेकर लगाए गए ये दावे राजा भैया के बयान का हिस्सा हैं।
राजा भैया ने लोगों से देश और संस्कृति को लेकर सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में समाज को मजबूत और सतर्क रहने की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र भी धारण करना होगा। राजा भैया के इस बयान और Gen-Z को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उनका संबोधन चर्चा में है।
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