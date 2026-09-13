रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा व्यास पीठ से विदेशी आक्रांताओं को चुनौती मिली, गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर का प्रस्ताव ठुकराया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही कार्य किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के दरबार के नवरत्न बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा कर को चुनौती दी। बोले अकबर कौन है? हमारे तो राजा राम है। और राम के अलावा में किसी विदेशी या अकबर को राजा नहीं मान सकता। उस समय जब आक्रांताओं की तरफ से धर्मस्थल और धर्म पर प्रहार हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास की राम कथा के माध्यम से सकारात्मक संदेश दिया गया। हम लोगों को गोस्वामी तुलसीदास के प्रति कृतज्ञता करना चाहिए जो समाज को नई प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने अकबर के यहां नवरत्न बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। व्यास पीठ राष्ट्र के उन्नति देश के विकास के आधार को मजबूती प्रदान करते हैं।