उन्नाव में साक्षी महाराज बोले- मुख्यमंत्री कौन का फैसला एक आदमी के हाथ में नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से होगा

Unnao MP Sakshi Maharaj:उन्नाव में साक्षी महाराज में कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री का फैसला होता है। निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। पार्टी के विधायक और नेतृत्व की सहमति हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। ब्रिक्स सम्मिट की सफलता पर भी उन्होंने बयान दिया। ‌