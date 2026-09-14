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उन्नाव में साक्षी महाराज बोले- मुख्यमंत्री कौन का फैसला एक आदमी के हाथ में नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से होगा

Unnao MP Sakshi Maharaj: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने सभी को एक घाट का पानी पिला दिया और बिना नाम लिए दुश्मन को नानी याद दिला दी। अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव 2027 पर भी विचार व्यक्त किया। ‌
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उन्नाव

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Narendra Nath Awasthi

Sep 14, 2026

उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका

Unnao MP Sakshi Maharaj:उन्नाव में साक्षी महाराज में कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री का फैसला होता है। निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। पार्टी के विधायक और नेतृत्व की सहमति हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। ब्रिक्स सम्मिट की सफलता पर भी उन्होंने बयान दिया। ‌

2027 में 300 सीटें मिलेगी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साक्षी महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का लक्ष्य 300 से अधिक सीटें जीतना है।‌ असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कोई और नेता हो, बीजेपी परिष्कार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

बीजेपी चुनाव के लिए तैयार रहती है

साक्षी महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि संगठन स्तर पर चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व से मिली जिम्मेदारियां को निभाया जाएगा। ‌

विनोद साहनी उनके समाज का

विनोद साहनी हत्या पर साक्षी महाराज ने कहा कि वह दलित समाज से नहीं हमारे समाज से था। प्रशासन में तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां जाति देखकर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ब्रिक्स सम्मिट में मांसाहारी भोजन ना परोसे जाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूछे गए सवाल पर साक्षी महाराज ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत में उन्हें शाकाहारी भोजन का स्वाद मिला। विरोध करने वालों को गधा घोड़े खान की आदत पड़ गई है तो खाएं।

ईरान के राष्ट्रपति ने चरण स्पर्श किया

साक्षी महाराज ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति ने कानपुर के धर्माचार्य के चरण को स्पर्श करके प्रणाम किया। जो सनातन को लेकर बड़ा संदेश दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में बहुत बड़ा काम हुआ है।‌ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी।

अखिलेश यादव को अपना शासनकाल याद आया

अखिलेश यादव पर बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि उन्हें अपने शासन काल की याद आ गई। जहां तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं था।‌कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। आज पूरे देश में यूपी मॉडल की बातचीत की जा रही है। यहां कानून का राज है।

ब्रिक्स सम्मेलन की सफल, राजनीति नहीं करनी चाहिए

ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस चीन ईरान आदि के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाकर एक ही घाट का पानी पिला दिया। दुश्मन का नाम लिए बिना नानी याद दिला दी। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

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Updated on:

14 Sept 2026 05:21 pm

Published on:

14 Sept 2026 05:21 pm

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