खुशखबरी: उन्नाव में एक करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपये के 608 मोबाइल उनके स्वामियों को किये गये वापस

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने वर्ष 2026 में कुल 608 मोबाइल बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीब एक करोड़ 26 लाख 50 हजार बताई गई है। ‌ पुलिस लाइन समाचार में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार से विकसित CEIR पोर्टल को जिले में प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक थाने पर विशेष टीम गठित की गई है।‌ जहां आने वाली मिसिंग मोबाइल की शिकायतों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड कर बरामदगी के आदेश दिए गए थे।