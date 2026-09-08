कासगंज: देवर और भाभी की तलाश में लगाया गया पीएसी फ्लड कंपनी, एनडीआरएफ, ड्रोन को, नहर में चल रहा सर्च अभियान

Devar-Bhabhi jumped into canal: कासगंज में 21 वर्षीय युवक अपने बड़े भाई की पत्नी को लेकर भाग गया। आज सुबह दोनों के कपड़े, नगदी, सोने के जेवर, परिचय पत्र सहित अन्य वस्तुएं नहर के किनारे पड़ी मिली। मौके से निकले राहगीरों ने देखा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके पहले फोन करके घर वालों को बताया था कि वह जान देने के लिए जा रहे हैं। घर वालों ने खोजना शुरू किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। नहर के किनारे मिले समानों के आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। लेकिन कोई पता नहीं चला। इस संबंध में स्थानीय थाना पुलिस ने बताया कि पीएसी फ्लड कंपनी और एनडीआरएफ को खोज में लगाया गया है। मामला कासगंज कोतवाली क्षेत्र का है।