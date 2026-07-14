Crime Murder: गंगा किनारे मिली साधु की जली लाश, हत्या के आरोप ने बदल दी पूरे केस की दिशा

Murder In Kasganj: उत्तर प्रदेशके कासगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में गंगा किनारे बनी एक झोपड़ी में रहने वाले साधु का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती तौर पर मामला आग में झुलसकर मौत का लग रहा था, लेकिन परिजनों ने हत्या के बाद शव को जलाकर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कई पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।