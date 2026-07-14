14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कासगंज

Crime Murder: गंगा किनारे मिली साधु की जली लाश, हत्या के आरोप ने बदल दी पूरे केस की दिशा

Crime Murder Kasganj: गंगा किनारे झोपड़ी में साधु का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या के बाद शव जलाकर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। पुलिस महिला हत्याकांड से संभावित कनेक्शन समेत सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

कासगंज

image

Harshul Mehra

Jul 14, 2026

kasganj sadhu murder jhopdi burnt body found in ganga crime news

representative picture (patrika)

Murder In Kasganj: उत्तर प्रदेशके कासगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में गंगा किनारे बनी एक झोपड़ी में रहने वाले साधु का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती तौर पर मामला आग में झुलसकर मौत का लग रहा था, लेकिन परिजनों ने हत्या के बाद शव को जलाकर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कई पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

गंगा किनारे झोपड़ी में अकेले रहते थे साधु

घटना सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के कादरगंज इलाके की है। यहां गंगा किनारे बनी एक झोपड़ी में साधु भाय सिंह अकेले रहते थे। उनके परिवार के सदस्य, जिनमें 4 बेटियां और एक बेटा शामिल हैं, दिल्ली में रहकर निजी नौकरी करते हैं। मंगलवार को झोपड़ी में आग लगने और साधु की मौत की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिवार का कहना है कि साधु की मौत आग लगने से नहीं हुई, बल्कि पहले उनकी हत्या की गई और बाद में शव को झोपड़ी में जलाकर घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। इसी आरोप के आधार पर पुलिस अब हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।

महिला हत्याकांड से जुड़ रहा है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी क्षेत्र की रहने वाली मीना, पत्नी नत्थू सिंह, की कथित तौर पर हत्या कर उसका शव गंगा किनारे फेंका गया था। दावा किया जा रहा है कि साधु भाय सिंह ने आरोपियों को शव ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। आशंका है कि इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड जुटा जांच में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस बोली- हर एंगल से हो रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। साधु की मौत और महिला हत्याकांड के बीच कोई संबंध है या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस घटनाओं की कड़ियां जोड़कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

‘मैंने कहा लेबर लगा लो, रूबी बोली मैं खुद भरूंगी मलबा’, आगरा मर्डर केस में फर्श बनाने वाले मिस्त्री का खुलासा!

ये भी पढ़ें
Agra News, Agra Bathroom Murder Case, UP Crime News, Ruby Murder Case, Agra Police, UP News in Hindi, Murder Mystery, आगरा न्यूज़, बाथरूम मर्डर केस, यूपी क्राइम न्यूज़, राजमिस्त्री का खुलासा, आगरा मर्डर केस अपडेट, UP Police

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 04:37 pm

Published on:

14 Jul 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kasganj / Crime Murder: गंगा किनारे मिली साधु की जली लाश, हत्या के आरोप ने बदल दी पूरे केस की दिशा

बड़ी खबरें

View All

कासगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कासगंज पुलिस ने चेकिंग लिए कार रोकी, तलाशी लेते ही छूट गए पसीने; डिग्गी में मिली खून से लथपथ लाश

Clerk murder in Etah
कासगंज

Aircraft Crashed: कासगंज में एयरक्राफ्ट क्रैश, महिला पायलट गंभीर रूप से घायल

Trainee aircraft crashes in Kasganj
कासगंज

Kasganj Canal Accident: कासगंज में हजारा नहर में नहाने गए 3 सगे भाई डूबे, तीनों का शव बरामद

कासगंज की हजारा नहर, फोटो सोर्स- पत्रिका
कासगंज

कासगंज में किशोरी की हत्या, भाई-भाभी हिरासत में, परिवार में चल रहा था बंटवारे का विवाद

Kasganj Murder Case, UP crime news, UP Police
कासगंज

पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खेला! पति, देवर और देवरानी के खातों में ट्रांसफर किए लाखों रुपये, प्रधान बर्खास्त

UP Panchayat Chunav Kasganj News, UP Panchayat Election
कासगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.