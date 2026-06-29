Aircraft Crashed: कासगंज में एयरक्राफ्ट क्रैश, महिला पायलट गंभीर रूप से घायल

कासगंज में तकनीकी कारणों से विमान हादसा हुआ है। दरअसल, अलीगढ़ की धनीपुर हवाई पट्टी से ट्रेनी एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। उड़ाने भरने के बाद कासगंज पुलिस लाइन के पीछे तकनीकी खराबी आने के बाद ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विमान उड़ा रही 27 वर्षीय प्रशिक्षु महिला पायलट कायनात पुत्री कादर खान, निवासी मुंबई, गंभीर रूप से घायल हुई है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कायनात को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर घायल होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है।