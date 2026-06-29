राम मंदिर गबन कांड: ‘निगरानी’ करने वाले ही निकले आरोपी? बैंककर्मी गगनदीप-रत्नेश पर शिकंजा

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में गड़बड़ी के मामले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की पड़ताल में बैंक से जुड़े दो कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच एजेंसियों को ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि चढ़ावे की गणना और जमा प्रक्रिया के दौरान बैंककर्मियों की मिलीभगत से ही यह खेल लंबे समय तक चलता रहा।