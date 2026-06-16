श्री राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों के गहनों का नहीं है हिसाब-किताब, 2 किलो का सोने का गदा भी गायब

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित गबन के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। नकदी की हेराफेरी के आरोपों के बीच अब चढ़ावे में आए सोना-चांदी और कीमती जेवरातों के गायब होने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपये मूल्य के आभूषणों का पूरा हिसाब-किताब उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि करीब दो किलो वजनी सोने की गदा के भी गायब होने की चर्चा है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।