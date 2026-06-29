कासगंज पुलिस ने चेकिंग लिए कार रोकी, तलाशी लेते ही छूट गए पसीने; डिग्गी में मिली खून से लथपथ लाश

कसेला में बने 'श्री माधवानंद इंटर कॉलेज' के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार लेखाकार राहुल पांडेय की हत्या (Principal Murdered Clerk) करके शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में कृष्ण कुमार ने बताया कि रविवार शाम को राहुल के साथ उनका विवाद हो गया था। आपसी विवाद के बाद प्रधानाचार्य ने लेखाकार को पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रधानाचार्य अपने एक अन्य साथी को साथ लेकर शव को ठिकाने लगाने निकले थे।