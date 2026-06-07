Kasganj Canal Accident: कासगंज में हजारा नहर में नहाने गए 3 सगे भाई डूबे, तीनों का शव बरामद

Hazara Canal Acciden: कासगंज में हजारा नहर में नहाने गए 4 युवकों में से 3 की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। पानी में डूबकर जान गंवाने वाले तीनों युवक सगे भाई हैं। नहर से तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। हजारा नहर में बीते दिन शाम के समय 4 लोग नहाने गए थे। नहाते समय चारों लोग गहरे पानी में डूबने लगे। इस दौरान एक युवक किसी तरह बाहर आ गया, जबकि 3 गहरे पानी में समा गए। सूचना पाकर मौके पर गोताखोरों की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। रात भर चले सर्च अभियान के बाद आज गोताखोरों की टीम ने तीनों भाइयों के शवों को बरामद कर लिया है। यह घटना कासगंज कोतवाली क्षेत्र की है।