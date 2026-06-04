कासगंज में किशोरी की हत्या, भाई-भाभी हिरासत में, परिवार में चल रहा था बंटवारे का विवाद

सहावर कोतवाली क्षेत्र के नगला चौबे गांव में बुधवार दोपहर आनंद कुमार और उसकी पत्नी मनु घर में एक नया दरवाजा लगवा रहे थे। इसी बात को लेकर आनंद की बहनों रेनू, ज्योति और छोटे भाई प्रिंस से उनकी कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बड़ी बहन रेनू ने बताया कि इसी दौरान भाई आनंद और भाभी मनु ने ज्योति पर डंडों से हमला कर दिया। भाभी ने ज्योति के सिर पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। बीच बचाव करने आई रेनू को भी इस दौरान काफी चोटें आईं।