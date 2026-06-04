4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कासगंज

कासगंज में किशोरी की हत्या, भाई-भाभी हिरासत में, परिवार में चल रहा था बंटवारे का विवाद

Kasganj Murder Case: यूपी के कासगंज में किशोरी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका अपने भाई-भाभी से साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आइए जानते हैं पूरा मामला।..

2 min read
Google source verification

कासगंज

image

Mohsina Bano

Jun 04, 2026

Kasganj Murder Case, UP crime news, UP Police

भाभी ने डंडे से पीटकर ली ननद की जान (फोटो- पत्रिका)

Kasganj Nanad Bhabhi Murder Case:उत्तर प्रदेश के कासगंज में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में 17 वर्षीय ज्योति की जान चली गई। आरोप है कि भाभी मनु और भाई आनंद कुमार ने झगड़े के दौरान किशोरी पर डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस भाई-भाभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

दरवाजा लगाने को लेकर हुआ था विवाद

सहावर कोतवाली क्षेत्र के नगला चौबे गांव में बुधवार दोपहर आनंद कुमार और उसकी पत्नी मनु घर में एक नया दरवाजा लगवा रहे थे। इसी बात को लेकर आनंद की बहनों रेनू, ज्योति और छोटे भाई प्रिंस से उनकी कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बड़ी बहन रेनू ने बताया कि इसी दौरान भाई आनंद और भाभी मनु ने ज्योति पर डंडों से हमला कर दिया। भाभी ने ज्योति के सिर पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। बीच बचाव करने आई रेनू को भी इस दौरान काफी चोटें आईं।

झगड़े और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल ज्योति को सहावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

उलटा पुलिस से शिकायत करने पहुंचे थे आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई और भाभी खुद को बेकसूर साबित करने के लिए पुलिस से शिकायत करने सहावर कोतवाली पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को वहीं रोक लिया और हिरासत में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओम प्रकाश सिंह (SP), सुशील कुमार (ASP) और शाहिदा नसरीन (CO) ने घटनास्थल का जायजा लिया। ओम प्रकाश (SP) ने बताया कि, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

जब तक ये जिंदा रहेंगी जमीन नहीं मिलेगी

मृतका की बहन रेनू ने पुलिस को बताया कि उनका भाई आनंद और भाभी मनु अक्सर जमीन और घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा करते थे। रेनू का आरोप है कि आनंद और मनु उन्हें धमकाते हुए कहते थे कि जब तक दोनों बहनें जिंदा रहेंगी उन्हें जमीन का पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी लालच के चलते उन्होंने ज्योति को मौत के घाट उतार दिया।

पिता पुलिस में हैं होमगार्ड

आपको बता दें कि मृतका ज्योति के पिता दिनेश चंद्र होमगार्ड जवान हैं और वह सहावर कोतवाली में ही तैनात हैं। ज्योति पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार में सबसे बड़ा भाई आनंद फिर बहन भावना, प्रिंस, रेनू और सबसे छोटी ज्योति थी। पिछले एक साल से घर में जमीन को लेकर लगातार तनाव चल रहा था। अपनी बेटी की मौत के बाद मां गुड्डो देवी और पिता दिनेश चंद्र का रो-रोकर बुरा हाल है।

सूर्या हत्याकांड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री, कहा- मुझे फतवे का डर नहीं, CM योगी से की ‘बकरीद बैन’ करने की मांग

ये भी पढ़ें
Surya Murder Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 01:27 pm

Published on:

04 Jun 2026 01:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kasganj / कासगंज में किशोरी की हत्या, भाई-भाभी हिरासत में, परिवार में चल रहा था बंटवारे का विवाद

बड़ी खबरें

View All

कासगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खेला! पति, देवर और देवरानी के खातों में ट्रांसफर किए लाखों रुपये, प्रधान बर्खास्त

UP Panchayat Chunav Kasganj News, UP Panchayat Election
कासगंज

कुत्ते के काटने से शुरू हुआ विवाद, गुस्से में युवक ने ईंट मारकर महिला की ले ली जान, रोता रहा बच्चा

कासगंज में महिला की बेरहमी से हत्या
कासगंज

हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि अनाथ हो गई दुल्हन; मां के साये के बिना हुई बेटी की विदाई

kasganj bride mother death heart attack wedding
कासगंज

चित्कारों के बीच दी गई आखिरी विदाई, एक ही घर से निकलीं 5 अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव

Murder news
कासगंज

कासगंज में 5 शव मिलने से सनसनी: मंजर देख पुलिस के भी उड़े होश, जमीन पर बिछी मिलीं पत्नी और तीन बच्चों की लाशें!

kasganj five family members found dead up news
कासगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.