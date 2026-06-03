सूर्या हत्याकांड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री, कहा- मुझे फतवे का डर नहीं, CM योगी से की ‘बकरीद बैन’ करने की मांग

फैजान ने सूर्या के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान फैजान ने एक TV चैनल से बातचीत की। फैजान ने TV चैनल से बातचीत करते हुए कहा- खोड़ा की धरती पर एक हिंदू युवक का खून बहा है। अब गाजियाबाद ऐसा पहला शहर बनना चाहिए, जहां बकरीद पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सच्चे मुसलमान को इस खौफनाक घटना का समर्थन नहीं करना चाहिए। फैजान ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भी तरह के फतवे या विरोध का कोई डर नहीं है। वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।