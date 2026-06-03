3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री, कहा- मुझे फतवे का डर नहीं, CM योगी से की ‘बकरीद बैन’ करने की मांग

Ghaziabad Surya Murder Case Update: गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री हो गई है। फैजान ने सूर्या चौहान के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान फैजाने CM योगी से बकरीद बैन करने की कर दी मांग। जानिए पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohsina Bano

Jun 03, 2026

Surya Murder Case

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान ने सूर्या के परिवार से मुलाकात की (फोटो- पत्रिका)

Surya Chauhan Murder Case:उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के खोड़ा में हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड में अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री हो गई है। मुंबई से गाजियाबाद पहुंचे फैजान ने मृतक सूर्या के परिवार से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फैजान ने पुलिस कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान फैजान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गाजियाबाद में बकरीद बैन करने की मांग की है।

बकरीद बैन करने की उठाई मांग

फैजान ने सूर्या के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान फैजान ने एक TV चैनल से बातचीत की। फैजान ने TV चैनल से बातचीत करते हुए कहा- खोड़ा की धरती पर एक हिंदू युवक का खून बहा है। अब गाजियाबाद ऐसा पहला शहर बनना चाहिए, जहां बकरीद पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सच्चे मुसलमान को इस खौफनाक घटना का समर्थन नहीं करना चाहिए। फैजान ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भी तरह के फतवे या विरोध का कोई डर नहीं है। वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

25 हजार का इनामी सारिक गिरफ्तार

बता दें कि आज यानी बुधवार को पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल पांचवें आरोपी सारिक मेवाती को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इंदिरापुरम अंडरपास के पास नहर की पटरी से सारिक मेवाती को धर दबोचा। आरोपी मूल रूप से अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र का रहने वाला है और फिलहाल खोड़ा कॉलोनी के नवनीत विहार में रह रहा था। पुलिस पूछताछ में सारिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

मां को मिला सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र

इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को राहत देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सूर्या की मां को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं दूसरी तरफ खोड़ा कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन और कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक इलाके के 1600 से ज्यादा संदिग्धों और अपराधियों को चिन्हित कर उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे।

Ghaziabad Surya Murder Case Update: सूर्या हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, पांचवां आरोपी सारिक मेवाती गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Surya Chauhan murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 09:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / सूर्या हत्याकांड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान की एंट्री, कहा- मुझे फतवे का डर नहीं, CM योगी से की ‘बकरीद बैन’ करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghaziabad Surya Murder Case Update: सूर्या हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, पांचवां आरोपी सारिक मेवाती गिरफ्तार

Surya Chauhan murder case
गाज़ियाबाद

सूर्या हत्याकांड के आरोपी के जनाजे में शामिल हुए थे सिर्फ 3 लोग, भाई भी नहीं पहुंचा

Surya
गाज़ियाबाद

जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर बना था बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले का मकान, जानें पूरा मामला

criminals on police radar, ghaziabad encounter case update
गाज़ियाबाद

बकरीद पर सूर्या को मारने वाले आरोपी के मकान का दरवाजा तोड़ा; किराएदारों ने भी छोड़ा घर, 1 हजार अपराधी रडार पर

surya murder case update assad house door broken who killed in encounter ghaziabad top crime news
गाज़ियाबाद

Surya Murder Case: सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में शुरू हुआ ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’, 3 मदरसे सील, जानें क्या है यह अभियान?

Surya murder case update
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.