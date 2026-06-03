Ghaziabad Surya Murder Case Update: सूर्या हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, पांचवां आरोपी सारिक मेवाती गिरफ्तार

सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने रविवार तड़के एक मुठभेड़ में मार गिराया था। मुख्य आरोपी के शव को विजयनगर स्थित कब्रिस्तान में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच गुपचुप तरीके से दफना दिया गया। उसके जनाजे में सिर्फ 3 करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। इसके अलावा पुलिस, सूर्या की हत्या में संलिप्त मुख्य आरोपी के पिता नवाब फरहान और अतीक को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। बता दें कि मुख्य आरोपी जिस मकान में रहता था, उस पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर आरोपी के घर पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है।