गाजियाबाद: बेटे ने बाप को मार डाला, जमीन के लालच में 6 गोलियां दागीं

निखिल अपने पिता हरिओम के साथ।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। 150 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक किसान हरिओम चौधरी को उनके बड़े बेटे निखिल नेहरा ने कथित तौर पर छह गोलियां मारीं। आरोप है कि जमीन अपने नाम कराने को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार रात शराब के नशे में घर पहुंचे बेटे ने कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया।
घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरिओम चौधरी को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में चार टीमें लगा दी हैं।
हरिओम चौधरी (52) गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव के रहने वाले थे। वह क्षेत्र के संपन्न किसानों में गिने जाते थे। उनके नाम करीब 75 बीघा जमीन और दिल्ली-मेरठ रोड पर एक व्यावसायिक मार्केट है। ग्रामीणों के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपये की थी। परिवार में पत्नी अनीता, बड़ा बेटा निखिल और छोटा बेटा नीशू हैं।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि निखिल अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। हरिओम पहले ही उसके नाम 25 बीघा जमीन और कुछ दुकानें कर चुके थे, लेकिन वह और संपत्ति चाहता था। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि बुधवार रात निखिल शराब के नशे में घर पहुंचा था। पिता ने उसे शराब पीकर घर आने पर फटकार लगाई। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान निखिल ने अवैध पिस्टल निकाल ली और पिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
गोली लगते ही हरिओम चौधरी जमीन पर गिर पड़े। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने उनके चेहरे, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर कुल छह गोलियां चलाईं। वारदात के बाद घर में अफरातफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गया।
जांच में यह भी सामने आया है कि निखिल का शराब पीने को लेकर परिवार से पहले भी विवाद होता रहा है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2018 में उसने अपने छोटे भाई नीशू पर भी फायरिंग की थी, जिसमें वह घायल हो गया था।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जमीन विवाद और पारिवारिक कलह समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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