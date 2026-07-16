गाजियाबाद: बेटे ने बाप को मार डाला, जमीन के लालच में 6 गोलियां दागीं

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। 150 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक किसान हरिओम चौधरी को उनके बड़े बेटे निखिल नेहरा ने कथित तौर पर छह गोलियां मारीं। आरोप है कि जमीन अपने नाम कराने को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार रात शराब के नशे में घर पहुंचे बेटे ने कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया।