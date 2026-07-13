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गाजियाबाद-मेरठ में झमाझम बारिश, 30 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 15 जुलाई से फिर बदल सकता है मौसम

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। गाजियाबाद, मेरठ समेत 65 जिलों में बारिश का दौर जारी है, जबकि 30 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। जानिए अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा यूपी का मौसम।
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गाज़ियाबाद

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Mohd Danish

Jul 13, 2026

up weather rain thunderstorm lightning alert july 2026

गाजियाबाद-मेरठ में झमाझम बारिश

UP Rain Alert:उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों तक प्रदेश के लगभग 65 जिलों में हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बारिश के साथ तेज हवाएं, गरज-चमक और कुछ इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

30 जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 30 जिलों के लिए गरज-चमक और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की सबसे अधिक संभावना

मौसम विभाग के अनुसार मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना अधिक है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर राहत व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

बारिश के आंकड़ों ने दिखाई अलग-अलग तस्वीर

प्रदेश में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकांश जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 10 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं 21 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी भी जिले में अत्यधिक बारिश या अत्यधिक कम वर्षा जैसी स्थिति नहीं बनी है और मानसून का संतुलन बना हुआ है।

गाजियाबाद समेत कई शहरों में मौसम रहेगा सुहावना

गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में सात से आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

बंगाल की खाड़ी से बने सिस्टम का दिख रहा असर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सक्रिय मौसम तंत्र अब मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच चुका है। इसी सिस्टम का प्रभाव उत्तर प्रदेश के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। अगले तीन दिनों तक यह मौसम तंत्र सक्रिय रहेगा, जिससे कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग की लोगों से खास अपील

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर लगातार नजर रखें। बिजली चमकने के समय खुले स्थानों में खड़े न हों और सुरक्षित भवन के भीतर रहें। किसानों, वाहन चालकों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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Updated on:

13 Jul 2026 08:59 am

Published on:

13 Jul 2026 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद-मेरठ में झमाझम बारिश, 30 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 15 जुलाई से फिर बदल सकता है मौसम

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