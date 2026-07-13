गाजियाबाद-मेरठ में झमाझम बारिश, 30 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 15 जुलाई से फिर बदल सकता है मौसम

प्रदेश में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकांश जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 10 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं 21 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी भी जिले में अत्यधिक बारिश या अत्यधिक कम वर्षा जैसी स्थिति नहीं बनी है और मानसून का संतुलन बना हुआ है।