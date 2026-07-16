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बुलंदशहर में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारी, ढाई महीने पहले ही ज्वाइन की थी ड्यूटी

Constable Suicide In Bulandshahar: बुलंदशहर में लखावटी फैंटम पर तैनात एक सिपाही ने अपनी ही सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है।
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बुलंदशहर

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Aman Pandey

Jul 16, 2026

bulandshahar police

सिपाही सुधीर की फाइल फोटो।

Bulandshahar Constable Suicide: उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले सुधीर ने करीब ढाई महीने पहले ही बुलंदशहर की लखावटी चौकी पर फैंटम ड्यूटी ज्वाइन की थी। वह मूल रूप से आगरा जनपद के थाना इरादतनगर क्षेत्र के ग्राम संगेचा के निवासी थे और उनके पिता का नाम जगवीर है।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार-गुरुवार की रात ड्यूटी के दौरान ही वह अचानक लखावटी नहर की पटरी पर पहुंचे और अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। देर रात सन्नाटे में हुई गोली की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।

मौके पर पहुंचे एसएसपी और फॉरेंसिक टीम

घटना की सूचना मिलते ही जिला एसएसपी सहित भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा कर जांच को भेज दिया।

जांच में जुटी पुलिस, कारणों का खुलासा नहीं

सिपाही सुधीर ने यह आत्मघाती कदम किस वजह से उठाया, इसका अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

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Updated on:

16 Jul 2026 08:30 am

Published on:

16 Jul 2026 07:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / बुलंदशहर में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारी, ढाई महीने पहले ही ज्वाइन की थी ड्यूटी

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