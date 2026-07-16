बुलंदशहर में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारी, ढाई महीने पहले ही ज्वाइन की थी ड्यूटी

Bulandshahar Constable Suicide: उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले सुधीर ने करीब ढाई महीने पहले ही बुलंदशहर की लखावटी चौकी पर फैंटम ड्यूटी ज्वाइन की थी। वह मूल रूप से आगरा जनपद के थाना इरादतनगर क्षेत्र के ग्राम संगेचा के निवासी थे और उनके पिता का नाम जगवीर है।