‘मेरी बेटी का पति उसे शक की नजर से देखता था’, बुलंदशहर में सनकी आदमी ने की पत्नी की हत्या; परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि हत्या आपसी विवाद के चलते हुई। पड़ोसियों के अनुसार, दंपति के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। पुलिस अवैध संबंधों के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं, महिला के परिजनों का आरोप है कि मोनू सनकी स्वभाव का था और अक्सर गीता को शक की नजर से देखता था।