बुलंदशहर में खान प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक के पेट में लगी गोली; हवाई फायरिंग करते भागे बदमाश

Bulandshahr crime news: बुलंदशहर के औरंगाबाद इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खान प्रॉपर्टी डीलर नाम की एक दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाले बदमाश कार से सवार होकर आए और दुकान के अंदर बेखौफ होकर गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच रजवाना के रहने वाले अजीम के पेट पर गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक, मामला दो समुदाय को जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कार हटाने को लेकर आपस मे विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने रात में ही दोनों पक्षों के तीन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया था।