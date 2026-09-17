स्कॉर्पियो में सवार होकर काशी आती थीं महिलाएं, ऑटो में घूमकर करती थी टप्पेबाजी, पूर्वांचल में फैला है गिरोह

डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि आरोपी गोरखपुर से वाराणसी आने के लिए स्कॉर्पियो का सहारा लेते थे और उसे रिंग रोड पर खड़ा कर देते थे। यहां से शहर में आने के लिए ऑटो का सहारा लिया जाता था। इस दौरान सभी आरोपी ऑटो बदलकर सीसीटीवी कैमरों की नजर से भी बच जाते थे। उन्होंने बताया कि टप्पेबाजी करने के बाद तीनों महिलाएं वापस रिंग रोड पहुंचती थी और वहां से स्कॉर्पियो में सवार होकर गोरखपुर लौट जाती थीं। इसमें बैजनाथ स्कॉर्पियो चालक बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि जौनपुर व आजमगढ़ में भी वारदात को अंजाम दिया करते थे। उनके खिलाफ इन जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं।