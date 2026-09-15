15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

‘बीजेपी वाले खुद ही बोरी डलवाकर सीवर से निकाल रहे’ अजय राय ने वाराणसी नगर निगम को सुनाई खरी-खरी

Varanasi Water Logging Controversy: वाराणसी में सीवर लाइन से बालू से भरी बोरी बरामद होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नगर निगम व मेयर पर जमकर निशाना साधा है..
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Sep 15, 2026

Ajay Rai

अजय राय (Photo -ANI)

Ajay Rai Statement on Varanasi Sand Bag Controversy:वाराणसी में सीवर लाइन से बालू से भरी बोरी बरामद होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा काशी की गलियों में जल जमाव का वीडियो शेयर किए जाने के बाद अब कांग्रेस भी सत्ता पक्ष पर हावी होती नजर आ रही है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बीजेपी और वाराणसी के महापौर ने ही बोरियों को डलवाया होगा और उसे निकाल कर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और विपक्ष को कोस रहे हैं।

विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश: अजय राय

अजय राय ने सवाल उठाया है कि सीवर जाम था तो अचानक इस बात की जानकारी नगर निगम को कैसे हुई कि सीवर लाइन में बोरी डाली गई है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल टेक्नोलॉजी से जानकारी मिली है। क्या जिला प्रशासन को तुरंत ही सीसीटीवी के माध्यम से चेक कर दोषियों को सामने नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला सरकार और शहर के मेयर अशोक तिवारी की सोची समझी साजिश है और अपनी कमी छुपाने के लिए सीवर लाइन से बोरियों को निकाला गया है।

अजय राय ने नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम और शहर के मेयर अशोक तिवारी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह सीवर से बोरियां निकालकर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू से भरी बोरियों के बारे में मेयर और नगर निगम को कैसे जानकारी हुई। उन्होंने कहा कि उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे पता चला कि विपक्ष ने सीवर में बोरियां डाल दी, जिसके बाद शहर में जल जमा हो गया। अजय राय ने कहा है कि भेलूपुर के शिवाला इलाके में स्थित अग्रवाल तिराहे पर 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सभी त्रिनेत्र भवन के जरिए संचालित किए जाते हैं।

गोरखपुर की घटना पर उठाया सवाल

उन्होंने कहा कि यदि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सरकार और निगम के पास है तो ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई करने में देरी कैसे हो रही है। नगर निगम और मेयर को तो इस बात की जानकारी हो गई थी कि इस नाले में से बोरी निकलेगी तो अब किस बात की देरी है। क्या भाजपा अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। इसके साथ ही अजय राय ने गोरखपुर के नवनिर्मित श्मशान घाट पर दो अधिवक्ताओं की मौत के मामले में भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब शमशान घाट का विकास कराया जा रहा था तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि जिसे भी यहां जलाया जाएगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह पूरी तरीके से एक शमशान घोटाला है। पहले भी बीजेपी ने ताबूत घोटाला किया और अब यह लोग कफन पर भी टैक्स लगा रहे हैं। सीधी भाषा में ये कफन चोर हैं।

तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, आजमगढ़ में 3 की मौत, स्विफ्ट में सवार थे 9 युवक

ये भी पढ़ें
road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 09:03 pm

Published on:

15 Sept 2026 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘बीजेपी वाले खुद ही बोरी डलवाकर सीवर से निकाल रहे’ अजय राय ने वाराणसी नगर निगम को सुनाई खरी-खरी

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी में जलजमाव की साजिश! सीवर लाइन में बालू से भरी बोरियां मिलने का सिलसिला जारी, दो दर्जन से अधिक बोरियां बरामद

Varanasi latest news
वाराणसी

इंडिगो की फ्लाइट के पायलट की तबियत हुई खराब, वाराणसी एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ाने से किया मना, 5 घंटे बाद एयरलाइन ने की व्यवस्था

Varanasi Airport
वाराणसी

‘कुछ बड़ा बन जाना, तब बताना’ मां की बात से लेकर PCS अफसर बनने तक, कौन हैं विश्वभूषण मिश्रा?

Vishwabhushan Mishra PCS
वाराणसी

BRICS सम्मेलन की सफलता पर काशी में विशेष पूजा, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा विश्वनाथ-मां गंगा का जताया आभार

Varanasi news
वाराणसी

काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा का तबादला, अब UPSSSC में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

Vishwabhushan Mishra Transfer, Kashi Vishwanath Temple CEO,
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.