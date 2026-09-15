‘बीजेपी वाले खुद ही बोरी डलवाकर सीवर से निकाल रहे’ अजय राय ने वाराणसी नगर निगम को सुनाई खरी-खरी

उन्होंने कहा कि यदि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सरकार और निगम के पास है तो ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई करने में देरी कैसे हो रही है। नगर निगम और मेयर को तो इस बात की जानकारी हो गई थी कि इस नाले में से बोरी निकलेगी तो अब किस बात की देरी है। क्या भाजपा अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। इसके साथ ही अजय राय ने गोरखपुर के नवनिर्मित श्मशान घाट पर दो अधिवक्ताओं की मौत के मामले में भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब शमशान घाट का विकास कराया जा रहा था तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि जिसे भी यहां जलाया जाएगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह पूरी तरीके से एक शमशान घोटाला है। पहले भी बीजेपी ने ताबूत घोटाला किया और अब यह लोग कफन पर भी टैक्स लगा रहे हैं। सीधी भाषा में ये कफन चोर हैं।