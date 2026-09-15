काशी में जलजमाव की साजिश! सीवर लाइन में बालू से भरी बोरियां मिलने का सिलसिला जारी, दो दर्जन से अधिक बोरियां बरामद

शनिवार को वाराणसी के शिवाला इलाके से बोरिया मिलने के बाद अब इस मामले में जांच की जा रही है, नगर निगम की टीम ने बेनिया बाग, नगवा, सरायनन जैसे इलाकों में सिवरों की जांच की और यहां से भी बोरियां निकाली गई हैं। जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक, नगर निगम की टीम ने विभिन्न इलाकों से दो दर्जन से अधिक बोरियां निकली है और टीम लगातार जल जमाव वाले क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। उन इलाकों में शिवरों की हालत देखी जा रही है और उसकी सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीम ने जलकल विभाग की तरफ से तहरीर देकर इस मामले में भेलुपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।