‘देश में 2014 से पहले ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए’, राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन करते हुए सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वार्ता की और उनसे जानकारियां लीं। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी और मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तो इसका सफल होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जहां कोई गरीब ना हो, भूख ना हो और स्वस्थ हो इसी को राम राज्य कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले घोषणाएं बड़ी-बड़ी की जाती थी, लेकिन शासन ने कभी इस तरह के कार्यक्रम चलाने की जहमत नहीं उठाई। उसे समय सरकार में शामिल लोग गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरों के बारे में क्यों नहीं सोचते थे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।