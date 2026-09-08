देश भर में पोषण मुहिम की होगी शुरुआत, काशी से केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, आंगनबाड़ी में बनेगी प्रबंध समिति

इस अभियान में 3 साल तक के बच्चों के विकास पर जोर दिया जाएगा। अभियान में बच्चों के पोषण और उनके शुरुआती विकास और शिक्षा पर विशेष ध्यान रखने के तरीके सिखाए जाएंगे। तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर घर जाकर उनके पेरेंट्स को देखभाल और उम्र के अनुसार गतिविधियों की जानकारी देंगी। इन बच्चों को 34 विकासात्मक पड़ाव को दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बच्चों के लिए खेल, शुरुआती शिक्षा और उनके लिए जरूरी चीजों के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी सरकारी विद्यालय में भ्रमण भी कराया जाएगा। समुदाय के सहयोग से खिलौने और खेल प्रशिक्षण सामग्री जुटाने के लिए भी अभियान चलेगा।