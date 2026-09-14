हिन्दू युवा वाहिनी के बनारस के कार्यक्रम को लेकर रार, जबरन रद्द करने का आरोप, अध्यक्ष बोले- मामला कोर्ट तक जाएगा

Varanasi news: वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी का कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित कमिश्नरी सभागार से रद्द किए जाने के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आयोजकों ने बताया कि वाराणसी मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित था, लेकिन आखिरी वक्त पर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हालांकि इस दौरान दो गुटों के वर्चस्व की लड़ाई भी सामने निकल कर आई है। दूसरे गुटका आरोप है कि संगठन फर्जी है। सूत्रों के मुताबिक, दूसरे ग्रुप द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और जिला मुख्यालय को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कार दिया गया। वहीं, हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वह कोर्ट तक जाएंगे।