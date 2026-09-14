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काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा का तबादला, अब UPSSSC में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

Kashi Vishwanath Temple CEO Transfer: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा का तबादला किया गया है। अब उन्हें UPSSSC में उपसचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
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वाराणसी

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Dimple Yadav

Sep 14, 2026

Vishwabhushan Mishra Transfer, Kashi Vishwanath Temple CEO,

काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा का तबादला

Kashi Vishwanath Temple CEO Transfer: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विश्वभूषण मिश्रा का भी तबादला कर दिया गया है। अब उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में उपसचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

विश्वभूषण मिश्रा अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर और विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नई तैनाती के बाद उनकी भूमिका मंदिर प्रशासन से बदलकर आयोग से जुड़े कामकाज की हो जाएगी।

मंदिर प्रशासन से अब UPSSSC में जिम्मेदारी

सरकार की ओर से किए गए प्रशासनिक फेरबदल में विश्वभूषण मिश्रा को उनके मौजूदा पद से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव के तौर पर काम करेंगे। इस बदलाव के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद के CEO पद पर भी आगे नई तैनाती की जाएगी। यानी वाराणसी में मंदिर प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारी अब नए अधिकारी के पास जाने की तैयारी है।

कई अधिकारियों के विभाग बदले

प्रशासनिक फेरबदल सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है। प्रदेश के अलग-अलग विभागों और संस्थानों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें नगर निगम गाजियाबाद में अपर नगर आयुक्त और ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) समेत कई पद शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद कई अधिकारियों की वर्तमान जिम्मेदारियां बदल गई हैं और उन्हें नई जगह तैनाती दी गई है।

वाराणसी में बदलेगी मंदिर प्रशासन की कमान

काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। ऐसे में मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े CEO के तबादले को प्रशासनिक फेरबदल की अहम कड़ी माना जा रहा है। फिलहाल विश्वभूषण मिश्रा को नई जिम्मेदारी के तहत UPSSSC में उपसचिव का पद संभालना होगा। वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद के CEO पद पर किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर आगे की नियुक्ति अहम होगी।

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Updated on:

14 Sept 2026 01:20 pm

Published on:

14 Sept 2026 01:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा का तबादला, अब UPSSSC में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

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