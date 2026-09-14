काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा का तबादला, अब UPSSSC में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

सरकार की ओर से किए गए प्रशासनिक फेरबदल में विश्वभूषण मिश्रा को उनके मौजूदा पद से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव के तौर पर काम करेंगे। इस बदलाव के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र वाराणसी विकास परिषद के CEO पद पर भी आगे नई तैनाती की जाएगी। यानी वाराणसी में मंदिर प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारी अब नए अधिकारी के पास जाने की तैयारी है।