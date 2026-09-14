इंडिगो की फ्लाइट के पायलट की तबियत हुई खराब, वाराणसी एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ाने से किया मना, 5 घंटे बाद एयरलाइन ने की व्यवस्था

Varanasi Airport News:वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से इंडिगो एयरलाइन के पायलट ने प्लेन उड़ने से इनकार कर दिया। दरअसल, पायलट की तबीयत खराब थी, जिसके बाद उसने यह फैसला लिया। इंडिगो की यह फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी पहुंची थी और इसे सुबह 11:55 पर वाराणसी से बेंगलुरु के लिए वापस उड़ान भरना था, लेकिन पायलट की तबीयत खराब होने के बाद यह फ्लाइट 5 घंटे से ज्यादा देर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। हालांकि, इस दौरान एयरलाइन के अधिकारियों ने संबंधित यात्रियों से किराया वापस करने की भी पेशकश की। बता दें कि इससे पहले भी इंडिगो एयरलाइन के पायलट ने तबीयत खराब होने की बात कह कर उड़ान भरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मचा हुआ था।