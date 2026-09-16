जुए की फड़ पर पुलिस का छापा, लाखों रुपए बरामद, बनारस में हिरासत में कई लोग

डीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने बताया है कि कई दिनों से सिगरा के इस इलाके में जुआ खिलाए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी। जानकारी के बाद बुधवार की शाम पुलिस और एसओजी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक जर्जर मकान से कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए सभी लोग जुए खिलाने को लेकर के कस्टमर से संपर्क किया करते थे। मौके से कुछ कैश भी बरामद हुआ है। उसकी गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई है। जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।