‘हां, मैंने ही पति को मार डाला,गुस्से में छाती पर बैठ घोंट दिया गला’, फिरोजाबाद में पत्नी का कबूलनामा, पुलिस ने भेजा जेल

रात करीब 8 बजे दोनों के बीच दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। नशे में धुत शिवम ने प्रीति के बाल पकड़ लिए और उसकी बुरी तरह पिटाई करने लगा। खुद को बचाने के लिए प्रीति ने शिवम को जोर से धक्का दिया, जिससे वह दरवाजे के पास गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद प्रीति ने शिवम की छाती पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। शराब के अत्यधिक नशे में होने के कारण शिवम विरोध नहीं कर सका और कुछ ही देर में बेहोध हो गया।