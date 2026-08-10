एक बार फिर चर्चा में आए ASP अनुज चौधरी; कांवड़ यात्रियों के लिए बांटा भंडारा; सुरक्षा व्यवस्था भी रही चाक-चौबंद

मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पाती में लिखा कि भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़ और हृदय में भोलेनाथ की भक्ति हर कांवड़िए की पहचान है। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के कदम भले अलग हों, लेकिन सभी का लक्ष्य महादेव का जलाभिषेक करना है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेद गौण हो जाते हैं। उनके अनुसार, कांवड़ यात्रा सनातन संस्कृति के समभाव और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है।