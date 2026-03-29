‘अपराधी और देशद्रोही था अतीक अहमद’, धुरंधर-2 देखने के बाद बोले ASP अनुज चौधरी

ASP ग्रामीण अनुज चौधरी ने कहा कि यह फिल्म उन देशभक्तों को समर्पित है, जो बिना वर्दी के भी देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन “धुरंधरों” के बारे में है, जो देश को ही सर्वोपरि मानते हुए उसकी सेवा में समर्पित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में किसी भी प्रकार की जाति या धर्म की बात नहीं की गई है। यह पूरी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म है। अनुज चौधरी के अनुसार, जो भी लोग राष्ट्रप्रेम की भावना रखते हैं, उन्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने इसे एक अच्छी और प्रेरणादायक फिल्म बताया।