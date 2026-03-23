होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा… पुलिस पहुंचते ही अर्धनग्न अवस्था में भागे युवक- युवतियों 15 गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मक्खनपुर क्षेत्र के शांति पुल के पास एक होटल में चल रहे अवैध देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया। शनिवार रात हुई इस कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान होटल में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग भागने की कोशिश करते पकड़े गए।
फिरोजाबाद के मक्खनपुर इलाके में स्थित एक होटल में चल रहे देह व्यापार के गोरखधंधे का पुलिस ने शनिवार रात भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस टीम को पहले इस मामले से जुड़ा एक वीडियो मिला था। जिसके आधार पर जांच शुरू की गई। जानकारी पुख्ता होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर होटल पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान होटल में अचानक भगदड़ मच गई। कई युवक और युवतियां घबराकर भागने लगे। जिनमें कुछ अर्धनग्न अवस्था में भी थे। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों की मदद से सभी को पकड़ लिया गया।
पुलिस ने कुल चार महिलाओं और 11 पुरुषों को गिरफ्तार किया। जबकि दो लोग भागने में सफल रहे।
तलाशी के दौरान होटल के कमरों से 12,250 रुपये नकद, 12 स्मार्टफोन, 6 मोटरसाइकिलें (जिन्हें सीज कर दिया गया) और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई, ताकि अदालत में मजबूत सबूत पेश किए जा सकें।
पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि वे आर्थिक तंगी के कारण इस काम में फंस गईं। उनका कहना था कि होटल मालिक और संचालक ही ग्राहकों से सौदा तय करते थे। और उन्हें भेजते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसा मिलता था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह मामला केवल मजबूरी का है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है।
जांच में यह बात भी सामने आई कि इस पूरे मामले का खुलासा एक वीडियो के जरिए हुआ। जिसे कुछ लोगों ने बनाकर पुलिस को भेजा था। बताया जा रहा है कि होटल संचालक से किसी बात को लेकर नाराजगी के चलते यह वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने होटल मालिक और संचालक सहित सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अगर किसी बड़े नेटवर्क की जानकारी मिलती है। तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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