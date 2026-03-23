होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा… पुलिस पहुंचते ही अर्धनग्न अवस्था में भागे युवक- युवतियों 15 गिरफ्तार

जांच में यह बात भी सामने आई कि इस पूरे मामले का खुलासा एक वीडियो के जरिए हुआ। जिसे कुछ लोगों ने बनाकर पुलिस को भेजा था। बताया जा रहा है कि होटल संचालक से किसी बात को लेकर नाराजगी के चलते यह वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने होटल मालिक और संचालक सहित सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अगर किसी बड़े नेटवर्क की जानकारी मिलती है। तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।