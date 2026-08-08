फिरोजाबाद डीएम का आदेश: 10 अगस्त तक सरकारी, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसी सहित सभी बोर्डो के स्कूल बंद

Firozabad Schools closed: फिरोजाबाद में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आगामी 10 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाए। जिससे की छात्र-छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। इसकी जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यबैंड विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों को दी गई है। दरअसल सावन के दूसरे सोमवार में कावड़ यात्रा की भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया है। बड़ी संख्या में कावड़िये कावड़ लेकर निकलते हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।