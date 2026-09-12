बाबा नीब करोरी की जन्मस्थली के मकान पर किसका हक? प्रशासन ने दोनों पक्षों से मांगे दस्तावेज

इस मामले में परिवार की ओर से प्रशासन के सामने एक और मांग रखी गई थी। मुंबई से आए भावना रावत के पति मनोज रावत ने डीएम से मुलाकात कर विवादित पैतृक संपत्ति के प्रबंधन के लिए डीएम की अध्यक्षता में शासकीय प्रशासनिक ट्रस्ट गठित करने का सुझाव दिया था।अब जांच समिति ने दोनों पक्षों को नोटिस देकर मामले को अगले चरण में पहुंचा दिया है।