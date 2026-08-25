बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली पर किसका कब्जा? छह पोतियां पहुंचीं डीएम के पास, परिवार ने ट्रस्ट पर लगाया कब्जे का आरोप

Neem Karoli Baba Birthplace Dispute: फिरोजाबाद के टूंडला स्थित अकबरपुर में बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली को लेकर विवाद सामने आया है। बाबा के छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों ने पैतृक मकान को श्री ठाकुर हनुमानजी ट्रस्ट से मुक्त कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को पत्र दिया है। परिवार का आरोप है कि ट्रस्ट ने पैतृक मकान पर कब्जा कर रखा है। मामले में मनोज रावत ने डीएम से मुलाकात कर प्रशासनिक ट्रस्ट बनाने का सुझाव भी दिया है। डीएम ने सभी पक्षों को बुलाकर दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।